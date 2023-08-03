Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 74 bin 897 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 86 bin 728 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 74 bin 897 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 86 bin 728 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 986 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 549 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 74 bin 897 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 86 bin 728 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür ve yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 267 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 98 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.