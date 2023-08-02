Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 70 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 849 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 70 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 849 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 562 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 621 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 70 bin 74 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 849 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 592 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 367 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.