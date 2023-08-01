Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 43 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 942 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 43 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 942 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 698 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 812 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 43 bin 196 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 53 bin 942 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 67 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 402 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.