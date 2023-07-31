Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 272 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 21.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 272 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 961 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 207 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 272 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,9 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 667 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 851 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.