Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 15 bin 158 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 300 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 15 bin 158 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 300 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 824 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 34 bin 512 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 15 bin 158 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 300 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 592 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 63 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.