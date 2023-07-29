Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 124 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 563 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 73 bin 124 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 563 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 852 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 36 bin 227 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 73 bin 124 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 601 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 40 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.