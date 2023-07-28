Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 117 bin 794 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 16.00'da gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 117 bin 794 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 661 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 37 bin 62 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 117 bin 794 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 579 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 910 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.