Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 120 bin 321 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 129 bin 423 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Yılın en yüksek elektrik tüketimi kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 120 bin 321 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 129 bin 423 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 269 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 695 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 120 bin 321 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 129 bin 423 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece, günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 522 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 626 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.