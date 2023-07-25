Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 12 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 501 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 12 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 501 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 77 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 208 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 12 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 501 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 663 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 153 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.