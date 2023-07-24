Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 980 bin 578 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 22.00'de gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 980 bin 578 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 568 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 967 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 980 bin 578 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 776 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 129 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.