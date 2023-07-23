Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 58 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 807 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 58 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 324 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 33 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 58 bin 104 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 68 bin 807 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 797 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 500 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.