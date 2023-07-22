Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 96 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 104 bin 626 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Elektrik tüketiminde rekor kırıldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 96 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 104 bin 626 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 319 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 74 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 96 bin 38 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 104 bin 626 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece, elektrik tüketiminde 21 Temmuz'daki 1 milyon 98 bin 614??????? megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 399 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 986 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.