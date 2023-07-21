Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 88 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 98 bin 614 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Elektrik tüketiminde rekor kırıldı. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 88 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 98 bin 614 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 603 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 405 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 88 bin 560 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 98 bin 614 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Böylece, elektrik tüketiminde 14 Temmuz'daki 1 milyon 77 bin 63??????? megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 310 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 364 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.