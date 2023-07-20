Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 68 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 604 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 68 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 915 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 967 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 68 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 74 bin 604 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 147 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 466 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.