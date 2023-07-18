Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 146 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 146 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50,449 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 641 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 326 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 43 bin 146 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 361 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 716 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.