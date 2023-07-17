Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 336 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 22.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 336 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 600 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 927 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 336 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 500 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 612 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.