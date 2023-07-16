Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 979 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 984 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 979 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 984 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 558 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 973 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 979 bin 942 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 984 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 619 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 661 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.