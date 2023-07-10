Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 835 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 667 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 22.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 835 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 667 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 750 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 498 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 835 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 844 bin 667 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 7 bin 951 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 596 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.