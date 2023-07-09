Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 210 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 14.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 952 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 210 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 706 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 946 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 952 bin 892 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 210 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 694 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 12 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.