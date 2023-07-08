Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 12 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 52 megavatsaat oldu. Üretimde doğal gaz santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 12 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 52 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 993 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 33 bin 465 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 12 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 52 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 881 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 651 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.