Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 92 megavatsaat oldu. Üretimde ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 92 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 929 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 32 bin 667 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 998 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 92 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 746 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 661 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.