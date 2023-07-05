Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 673 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 673 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 80 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 31 bin 845 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 978 bin 81 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 673 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,06 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,05 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,66 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 15 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.