Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 926 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 913 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 926 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 913 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 605 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 27 bin 552 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 926 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 913 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 396 megavatsaat elektrik ihracatı, 1799 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.