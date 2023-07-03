Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 737 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 101 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 22.00'de gerçekleşti. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 737 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 101 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 23 bin 388 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 737 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 742 bin 101 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 11 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 783 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 53 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.