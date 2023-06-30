Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 650 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 213 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 22.00'de gerçekleşti. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 650 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 213 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 516 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 21 bin 399 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 650 bin 172 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 213 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 206 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 247 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.