Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 139 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 335 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 26 bin 544 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 5 bin 166 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 880 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 139 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 335 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 26 bin 544 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 802 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 806 bin 139 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 166 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 880 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.