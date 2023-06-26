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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 47 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 835 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 26 bin 835 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 4 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 959 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 47 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 835 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 26 bin 835 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 791 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 47 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 959 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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