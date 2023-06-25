Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 97 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 585 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 721 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 28 bin 747 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 5 bin 94 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 581 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 97 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 585 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 721 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim 28 bin 747 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 859 bin 97 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 585??????? megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 94 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 581 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.