Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 684 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 605 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 29 bin 593 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 5 bin 015 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 168 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 684 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 605 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 29 bin 593 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 532 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 684 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 015 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 168 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.