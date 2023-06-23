Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 740 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 911 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 29 bin 642 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar santralleri izledi. Türkiye, dün 4 bin 478 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 33 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 740 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 911 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 29 bin 642 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 740 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 478 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 33 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.