Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 823 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 464 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 395 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 28 bin 956 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik santraller yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 8 bin 390 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 491 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 823 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 464 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 395 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 28 bin 956 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 823 bin 363 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 464 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik santraller yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile ithal kömür ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 390 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 491 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.