Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 289 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 8 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 405 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 28 bin 908 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 12,6 ile doğal gaz santralleri izledi. Türkiye, dün 8 bin 144 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 863 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 289 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 8 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 405 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 28 bin 908 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 289 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 8 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 12,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 144 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 863 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.