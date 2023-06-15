Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 975 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 28 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 417 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 26 bin 817 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 12,8 ile doğal gaz santralleri izledi. Türkiye, dün 6 bin 316 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 818 bin 975 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 28 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 417 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 26 bin 817 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 818 bin 975 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 825 bin 28 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 12,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 316 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.