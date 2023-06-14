Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 643 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 341 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 111 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 15 bin 990 megavatsaatle 24.00'te gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18 ile ithal kömür ve yüzde 12,5 ile doğal gaz santralleri izledi. Türkiye, dün 6 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 568 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 643 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 341 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 111 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 15 bin 990 megavatsaatle 24.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 643 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 667 bin 341 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18 ile ithal kömür ve yüzde 12,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 568 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.