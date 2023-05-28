Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 28 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 903 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 766 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 301 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi. Türkiye, dün 2 bin 327 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 202 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 821 bin 28 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 903 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 766 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 301 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 821 bin 28 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 833 bin 903 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 327 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 202 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.