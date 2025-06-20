Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 17 bin 826 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 795 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 826 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 795 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 996 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 966 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 826 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 795 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,2 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 506 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 288 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti

Beyaz Saray'da kritik zirve! 2 ülke İran'a karşı birleşti
İspanya'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden

Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Bakın neden
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subaydan endişelendiren sözler
Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

Oktay Kaynarca yaşadığı en büyük pişmanlığı yıllar sonra açıkladı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.