Türkiye'de gündem olan market sahibinin sıvı yağ yüklü tırları Van'a geldi

VAN (İHA) - Ayçiçek yağıyla ilgili spekülasyonlar üzerine marketlerde yaşanan yoğunluk sırasında yaptığı konuşmayla Türkiye'de gündem olan market sahibinin bahsettiği yağ dolu tırlar Van'a geldi.

Yağla ilgili spekülasyonların sürdüğü sırada vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturunca Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, yağ dolu tırların yolda olduğunu ve en kısa zamanda geleceğini söylemişti. Avcı'nın konuşmasında bahsettiği sıvı yağ dolu tırlar dün itibariyle Roka AVM'nin önüne geldi. Yağ yüklü tırları karşılayan Başkan Avcı, Türkiye'de ekonomik kriz oluşturmak isteyen şer odaklarının gerek perakende gerekse farklı mecralarda spekülasyonlar oluşturduğunu söyledi. Avcı, "Maalesef büyük bir polemik haline getirdiler. Bizde bu noktada geçen gün konuşmamızda, Türkiye'de gerçekten sıkıntı yoktur. Hele hele ayçiçek yağında hiç yoktur. Tırlarla yağlarımız yoldadır dedik. Bunun kanıtı olarak her şubemizin önüne tırlarımız yanaştı ve yağları indiriyoruz. Şu anda reyonlarımız tıka basa dolu ve fiyatlarımız minimum seviyede. Bugün bunu hem ispatlamak ve halkımıza sunmak hem de polemik haline getirenlere ders olsun diye açıklıyoruz. Tırlarla gelen sıvı ayçiçek yağı halkımızın hizmetindedir. Sıkıntı yok, problem yok. Hayat devam ediyor. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Birbirimize kenetlenerek her zaman halkımızın, devletimizin yanındayız" dedi.

Roka AVM olarak 11 şubelerinde hiçbir zaman sıvı yağ sıkıntısı yaşamadıklarını vurgulayan Avcı, "Reyonlarımızda 1, 2, 5 ya da 18 litrelik sıvı ayçiçek yağlarında hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Bunu bir spekülasyon, bir polemik haline getirdiler. Vatandaşlarımız bunun bilincinde olsun. Gıdada hiçbir problem yoktur. Bizler en yüksek seviyede hizmetimizi müşterimize sunmuşuz ve sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz başı dik, inancı tam, iradesi, dirayeti olan sebatkar bir milletiz"

Yaptığı konuşmayı sosyal medyada beğenen herkese teşekkür eden Avcı, "Bizler bunu samimi duygularımızla halkımızla paylaşmıştık. O günde söyledim. Dedim ki kıyamet kopmadı. Bugün yağda, gıdada problem yoktur. Eğer ki hiçbir yerde olmasa bile bizler evimizdeki, mutfağımızdaki malzemeyi hep beraber paylaşacak bir milletiz. Bizler bu güçte, bu iradede, bu inançta olan insanlarız. Cenab-ı Allah rızkın kefili değil midir? 10 kilometre denizin altındaki taşın içindeki böceğin ağzına yeşil otu veren Allah, biz müminlerin, Müslümanların, insanların rızkını mı vermeyecek? Nedir bu endişe, bu polemik, bu kaygı. Bizler rızkımızdan korkan bir millet olamayız. Biz başı dik, inancı tam, iradesi, dirayeti olan sebatkar bir milletiz. Kaldı ki Türkiye gibi güçlü bir devlette bizim böyle bir endişeye düşmemizin hiçbir manası yoktur. Bu anlamda sosyal medyada bize teşekkür eden halkımıza minnettarız. Bizler şehri Van'dan bütün Türkiye'deki halkımıza selamlarımız yolluyoruz" diye konuştu. - VAN