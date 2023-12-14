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Türkiye'de Gıda Katkı Maddeleri Mevzuatında Değişiklik Yapıldı

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Avrupa Birliği'nin gıda katkı maddeleriyle ilgili düzenlemeleri Türkiye'nin mevzuatına yansıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle toksik elementlerin kabul edilebilir seviyeleri düşürüldü ve yeni limitler belirlendi.

Avrupa Birliği'nin (AB) gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını belirleyen mevzuatta yaptığı düzenlemeler dikkate alınarak Türkiye'deki mevzuatta da buna paralel değişikliklere gidildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle AB tüzüğündeki değişiklikler Türkiye'nin mevzuatına yansıtıldı. Bu kapsamda "E 422 Gliserol", "E 475 Yağ Asitlerinin Poligliserol Esterleri ve E 476 Poligliserol Polirisinoleat", "E 471 Yağ Asitlerinin Mono- ve Digliseritleri" adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlar değiştirildi.

Bu değişikliklerle toksik elementler kabul edilebilir seviyeleri düşürüldü. Bazı safsızlıklar için maksimum limitler belirlendi. Maksimum erusik asit içeriği oluşturuldu ve arsenik, kurşun, cıva ile kadmiyum için maksimum limitler aşağı çekildi.

Bebekler ve küçük çocuklar için daha düşük olmak üzere "3-monokloropropan diol (3-MCPD)" ve "3-MCPD yağ asidi esterleri" ile "glisidil yağ asitleri esterleri (glisidol olarak ifade edilir)" için yeni limitler belirlendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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