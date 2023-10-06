Türkiye'de Gelecek Yıl Yapılacak 348 Fuarın Detayları Belli Oldu

Türkiye'de gelecek yıl düzenlenecek 348 fuarın detayları açıklandı. Fuarların çoğunluğu eğitim/eğitim ekipmanları ve tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanlarında gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Bursa en çok fuara ev sahipliği yapacak iller arasında yer alıyor.

Türkiye'de gelecek yıl yapılacak 348 fuardan 34'ü eğitim/eğitim ekipmanları, 30'u tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanlarında gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) hazırlanan "2024 Yılı Fuar Takvimi"nden yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl düzenlenecek 348 fuarın 102'si uluslararası nitelikte olacak.

Söz konusu yıl, eğitim/eğitim ekipmanları ve teknolojileri ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri en fazla fuar organize edilecek alanlar olarak ilk sıralarda yer alacak.

Bu kapsamda eğitim/eğitim ekipmanları ve teknolojileri sektöründe 34, tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri sektöründe 30 fuar açılacak. Gıda sektöründe 28, ısıtma soğutma havalandırma sektöründe 20, tıp ve tıbbi cihazlar sektöründe 13, mobilya sektöründe 11 fuar düzenlenecek.

2024 yılında düzenlenecek 348 fuarın 102'si uluslararası ihtisas, 242'si ihtisas ve 4'ü ise genel fuar niteliğinde olacak.

Fuarların illere göre dağılımına bakıldığında 195 ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Bu ili 34 ile İzmir, 20 ile Antalya, 15 ile Ankara ve 14 ile Bursa takip ediyor.

6 şehirde eğitim ekipmanları ve teknolojileri fuarı düzenlenecek

Eğitim/eğitim ekipmanları ve teknolojileri alanındaki 34 fuar; İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Adana ve İzmir'de organize edilecek.

Bu alanda 16 fuarla İstanbul ve 6 fuarla Ankara en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak iller olacak. Bu illerin yanı sıra 6 ile İzmir ve birer ile Adana, Antalya ve Bursa söz konusu alandaki fuarlara ev sahipliği yapacak.

Tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri fuarları başta Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Burdur, Muğla olmak üzere 20 ilde düzenlenecek. Bu alanda Antalya 4 fuar ile öne çıkıyor.

Anılan alanda gerçekleştirilecek 30 fuarın 8'i uluslararası nitelikte olacak.