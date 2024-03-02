Türkiye'de Geçen Yıl 15 Bin 745 Yatırım Projesi İçin Teşvik Belgesi Düzenlendi

Türkiye'de geçen yıl Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 15 bin 745 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, bu kapsamda 1,1 trilyon liralık sabit yatırım yapılması ve 339 bin 952 kişiye istihdam yaratılması öngörülüyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, bakanlık, teşvik politikaları açısından bütüncül bir yaklaşım geliştirilerek, birbirini besleyen politikalar zinciri içerisinde daha etkin ve verimli işleyecek bir yapının oluşturulması amacıyla çalışıyor.

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli yatırım ve kalkınma planlarına uygun olarak, cari açığın azaltılması doğrultusunda yatırım teşvik sistemi, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomik yapının tesisi açısından önemli politika araçları arasında yer alıyor.

Yatırım teşvik sistemi kapsamındaki uygulamalarla AR-GE içeriği ve katma değeri yüksek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracak bir üretim sistemine geçilmesini sağlayacak yatırımların artırılması ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılarak Türkiye'nin dengeli ve topyekun kalkınması hedefleniyor.

Geçen yıl Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüme yönelik yatırımların artırılması, 6 Şubat deprem felaketinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve uygulanmakta olan destek mekanizmalarının daha etkin ve verimli işlemesi amacıyla çalışmalar yürütüldü.

1,1 trilyon liralık sabit yatırım öngörülüyor

Geçen yıl 15 bin 745 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi, bu belgeler kapsamında 1,1 trilyon liralık sabit yatırım yapılması ve 339 bin 952 kişiye istihdam yaratılması öngörüldü.

Aynı dönemde 16 yatırım projesi için proje bazlı destek kararı yayımlandı ve aralarından 14 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Yayımlanan destek kararları kapsamında 144 milyar liranın üzerinde yatırım harcaması yapılması ve 7 bin 419 kişilik istihdam yaratılması hedefleniyor.

En çok yatırım teşvik belgesi 1. bölgeden

Yatırım projelerinin 706 milyar liralık kısmına denk gelen 12 bin 743'ü bölgesel teşvik sistemi, 355,9 milyar lira değerindeki 2 bin 944'ü genel teşvik sistemi ve 44 milyar lira tutan 58'i stratejik yatırımların teşviki kapsamında desteklendi.

Bu dönemde düzenlenen yatırım teşvik belgesi adedinde Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ı içine alan "1. Bölge" 6 bin 217 belgeyle birinci sırada yer aldı.

Bu bölgeyi 3 bin 132 belgeyle 2. Bölge, 1968 belgeyle 3. Bölge, 2 bin 20 belgeyle 6. Bölge, 1345 belgeyle 4. Bölge ve 997 belgeyle 5. Bölge izledi.

Projeler kapsamında, 1. Bölgede 398,9 milyar lira, 2. Bölgede 224,5 milyar lira, 3. Bölgede 165,7 milyar lira, 4. Bölgede 87,6 milyar lira, 5. Bölgede 89,6 milyar lira ve 6. Bölgede 72,7 milyar liralık yatırım yapılması planlandı. Ayrıca muhtelif bölgelerde de öngörülen sabit yatırım tutarı 67,6 milyar lira olan 66 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.