Türkiye'de Geçen Yıl 131 Bin 730 Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Türkiye'de geçen yıl 131 bin 730 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2023 dönemi ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 20,3, kooperatif sayısı yüzde 0,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,3 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 146,3 ve kooperatif sayısı yüzde 255 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 54,5 azaldı.

Geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38,5 azaldı, kooperatif sayısı yüzde 13,9 yükseldi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 30,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27 artarken, kooperatif sayısı yüzde 11,8 geriledi.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,7'si İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan 12 bin 781 şirket ve kooperatifin yüzde 79,6'sı limitet şirket, yüzde 18,3'ü anonim şirket, yüzde 2'si kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,7'si İstanbul, yüzde 10,4'ü Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu.

Geçen yıl 131 bin 730 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti. Bu dönemde kurulan toplam 111 bin 945 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 42,6'sını, 16 bin 562 anonim şirket ise yüzde 57,4'ünü oluşturdu. Aralık 2023'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 682,7 arttı.

Aralık 2023'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Aynı ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 63'ü ticaret, 1869'u imalat ve 1878'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 680'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 705'i inşaat, 194'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 2 bin 52'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 733'ünün inşaat, 901'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1553'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 691'inin inşaat, 453'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2023'te 262 kooperatif kuruldu. Bunların 205'i konut yapı, 31'i işletme kooperatifi, 11'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 800 yabancı ortak sermayeli şirketten 455'i Türkiye, 35'i İran ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 169'unun anonim, 631'inin limitet şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

(Bitti)