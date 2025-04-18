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Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları Alındı

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Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla, Yalova'da rüzgar, Kırıkkale'de güneş ve Erzurum'da depolamalı güneş enerji santrali projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manastır-Esenköy Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Yalova'da bulunan bazı taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra, Besa-1 Güneş Enerjisi Santrali (GES) elektrik üretim tesisi için gerekli olan ve Kırıkkale'de bulunan bazı taşınmazlar ile Karaçoban Depolamalı GES üretim tesisinin yapımı amacıyla Erzurum'da bulunan bazı taşınmazlar da EPDK tarafından kamulaştırılacak.

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Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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