Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararı

Türkiye'de Enerji Projeleri için Acele Kamulaştırma Kararı
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Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Projeler arasında Elazığ, Hatay ve Adıyaman'daki önemli enerji tesisleri yer alıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ'da 154 kV Harput TM İrtibat Hatları Projesi, Hatay Kırıkhan'da 154/33 kV Kırıkhan Transformatör Merkezi Projesi ve 154 kV Sincik-Malatya-2 Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Büyükkavaklı köyü sınırları içindeki 165 ada, 8 numaralı parselin ilgili kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, TPAO'nun Adıyaman ve Şanlıurfa sınırları içinde bulunan sahaya ait ARİ/TPO/K/3255 işletme ruhsatı,14 Haziran'dan itibaren 10 yıl süreyle uzatıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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