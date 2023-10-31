Türkiye'de enerji ithalatı yüzde 36 düştü

Türkiye'de enerji ithalatının yıllık yüzde 36 oranında düştüğü belirlendi. Eylül 2023 verilerine göre Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yıla göre gerileme gösterdi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, birçok dünya ülkesinin gündem maddelerinin başında yer alıyor. Türkiye de o ülkelerden biri. Dışa bağımlılık azaldıkça, enerji ithalatı da daha aşağı seviyelere çekilecek. Son istatistikler, Türkiye'de enerji ithalatının yıllık yüzde 36 oranında düştüğünü gösteriyor.

Türkiye'de enerji ithalatı– Son durum!

futureflow.life 'da yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan dış ticaret istatistikleri verisi açıklandı. Eylül 2023 verilerine göre Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yıla göre gerileme gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre toplam ithalat yüzde 14,6 azaldı.

Eylül 2023'te ithalat miktarı 27 milyar 501 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu miktarın 5 milyar 629 milyon 555 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı oluşturdu. Enerji ithalatı içinde mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar yer alıyor.

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Geçen yılın eylül ayında enerji ithalatı, 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kaydedilmişti. Dolayısıyla geçen yıldan bu yıla Türkiye'nin enerji ithalatı miktarı yüzde 36,4 oranında azaldı diyebiliriz.

Türkiye'nin ithalatında, eylül ayında da ilk sırayı Çin aldı. Eylül ayında Çin'den 3 milyar 728 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Çin'i; Rusya, Almanya, ABD ve BAE takip etti.

Kısaca ihracat verilerine de bakacak olursak, Türkiye'de Eylül 2023'te toplam ihracat yüzde 0,5 geriledi ve 22 milyar 490 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,2 artarak 80 milyar 722 milyon dolardan, 86 milyar 545 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 68,4 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,3'e geriledi.