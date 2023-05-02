Türkiye'de Enerji Akışı ve Kullanımı Açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 2021 yılında toplam enerji akışı 19 bin 184 petajul olarak hesaplandı. Enerji ürünlerinin nihai kullanımında ilk sırayı petrol ürünleri aldı.

TÜRKİYE'de, 2021 yılında toplam enerji akışı 19 bin 184 petajul olarak hesaplandı. Enerji ürünlerinin nihai kullanımı, önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 5 bin 560 petajul olurken; nihai enerji ürünlerinin kullanımında ilk sırayı petrol ürünleri aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı enerji hesapları istatistiklerini açıkladı. Enerji hesapları; TÜİK tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayımlanan Enerji Denge Tabloları esas alınarak yapıldı. İlk kez yayımlanan bülten ile fiziksel enerji arz ve kullanım istatistikleri sunuldu. Buna göre; 2021 yılında toplam enerji akışları 19 bin 184 petajul oldu. 2021 yılında taşkömürü, motorin, yakacak odun gibi enerji ürünleri, toplam fiziksel enerji kaynakları içerisinde yüzde 53,3 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,8 olurken; maden cevheri, güneş enerjisi veya jeotermal enerji gibi doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2021 yılında petrol ürünleri yüzde 39,3 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,8 ile doğal gaz, yüzde 21,5 ile elektrik yüzde 10 ile kömür ürünleri, yüzde 5,2 ile ısı ve yüzde 1,2 ile diğer ürünler takip etti. Hanehalklarının amaca göre nihai enerji tüketimine bakıldığında, en büyük payı yüzde 47,1 ile alan ısıtma ve soğutma aldı.