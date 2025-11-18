Haberler

Türkiye'de Elektrikli Araç Sayısı 308 Bini Geçti, Şarj Soketi Sayısı %49 Arttı

Türkiye'de elektrikli araç sayısı ağustos itibarıyla 308 bin 217'ye ulaştı, şarj soketi sayısı ise bir yılda %49 artarak 36 bin 362'ye yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tahminlerine göre, elektrikli araç sayısının 2035'te 4 milyon 214 bine ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de elektrikli araç sayısı ağustos itibarıyla 308 bini geçerken, ülke genelindeki şarj soketi sayısı son bir yılda yüzde 49 artış gösterdi.

En Yakıt'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi güçlü büyümesini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumunun ağustos ayı verileri, geçen yılın sonunda 183 bin 776 olan elektrikli araç sayısının yaklaşık yüzde 68 artışla 308 bin 217'ye ulaştığını ortaya koydu.

Açıklamaya göre, bu ivme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yüksek senaryolu büyüme tahminleri ile de uyumlu. EPDK'nin 2024 tahmin raporundaki yüksek senaryoda, 2025 sonunda 361 bin 893, 2030'da 1 milyon 679 bin 600, 2035'te ise 4 milyon 214 bin 273 elektrikli aracın trafikte olacağı tahmin edildi. Bu veriler, Türkiye'nin elektrikli mobilite dönüşümünde hız kesmeyen bir ivmeye sahip olduğunu gösteriyor.

Soket artışı hızlandı

Açıklamaya göre, geçen yılın kasım ayı başında Türkiye genelinde 24 bin 426 şarj soketi bulunurken, bunun 9 bin 379'unu hızlı şarj soketleri oluşturuyordu. Bu yılın kasım ayında ise toplam soket sayısı 36 bin 362'ye, hızlı şarj soketi sayısı ise 15 bin 652'ye yükseldi.

Böylece bir yılda toplam soketlerde yüzde 49, hızlı şarj soketlerinde ise yüzde 67 artış kaydedildi. Hızlı şarj soketlerinin toplam içindeki payı da yüzde 38'den yüzde 43'e çıktı. Bu tablo, uzun yol kullanımını ve yüksek güç ihtiyacını karşılayan hızlı şarj yatırımlarının ağırlık kazandığına işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, Türkiye'de elektrikli mobilitenin artık geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu gördüklerini belirterek, "Araç sayısındaki hızlı artış, şarj altyapısının da aynı hızla ve sağlıklı bir planlamayla büyümesini zorunlu kılıyor. Biz En Yakıt olarak yüksek erişilebilirlik, güçlü müşteri desteği ve güvenilir lokasyon stratejimizle bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Hedefimiz, sadece şarj cihazı kurmak değil, kullanıcıların her seyahatinde sorunsuz, hızlı ve güven veren bir deneyim sunmak. Türkiye, elektrikli araç ekosisteminde önemli bir ekonomik ve teknolojik dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümün aktif bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
