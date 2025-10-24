Haberler

Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Arttı

Güncelleme:
EPDK, eylül ayı verilerine göre Türkiye'de 35 bin 724 şarj soketinde 2 milyon 240 bin 151 şarj işlemi gerçekleştiğini açıkladı. Şarj soketi sayısı bir yıl içinde üç katına çıkarak 35 bin 894'e ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), eylül verilerine göre Türkiye genelinde 35 bin 724 şarj soketinde 2 milyon 240 bin 151 şarj işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre bu işlemler, 1 milyon 965 bin 696 saatlik toplam şarj süresine ve 46 bin 929 megavatsaatlik elektrik tüketimine karşılık geldi.

Toplam tüketimin yaklaşık yüzde 62'si, kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) ile belgelenen yeşil şarj istasyonlarında yapıldı.

Elektrik tüketiminin yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gerçekleşti. Şarj ağı işletmeci lisansına sahip ilk 10 firmanın toplam elektrik tüketimindeki pazar payı yüzde 75 olarak kaydedildi.

Şarj soketi sayısı bir yılda üç katına çıktı

EPDK verilerine göre, kurumun düzenlemeleri doğrultusunda artan yatırımlar neticesinde Türkiye genelinde şarj soketi sayısı hızla yükseldi.

Geçen yılın başında 12 bin 84 olan soket sayısı, bu yılın başında 26 bin 462'ye, bugün itibarıyla ise 35 bin 894'e ulaştı.

Bu soketlerin 18 bin 791'i DC (hızlı şarj), 13 bin 606'sı AC (yavaş şarj) niteliğinde bulunuyor. Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj noktalarının sayısı ise 16 bin 154 olarak kaydedildi.

EPDK, elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye paralel olarak Türkiye'nin şarj ağı altyapısının coğrafi kapsayıcılığını artırmayı ve sürdürülebilir, rekabetçi piyasa yapısını güçlendirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

Türkiye genelinde hizmet veren tüm şarj istasyonlarının konum, ünite ve soket sayısı, güç seviyesi, ödeme yöntemleri, fiyat bilgisi ve doluluk durumu, EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
