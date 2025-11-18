Haberler

Türkiye'de Elektrikli Araç Dönüşümü Hız Kazanıyor

Güncelleme:
Türkiye'de elektrikli araç sayısı 308 bini geçti, son bir yılda şarj soketi sayısı yüzde 49 arttı. 10 yıl içinde trafikte 4.2 milyon elektrikli aracın olması bekleniyor. EPDK'nın tahminlerine göre elektrikli araçlarda büyüme devam edecek.

Türkiye'de elektrikli araç dönüşümü hız kazandı. Araç sayısı 308 bini aşarken son bir yılda şarj soketi sayısı yüzde 49 arttı. 10 yıl sonra ise 4.2 milyon elektrikli aracın trafikte olması bekleniyor.

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi güçlü büyümesini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 308 bin 217'ye ulaştı. 2024 sonunda 183 bin 776 olan araç sayısı, son bir yılda yüzde 68'in üzerinde artış gösterdi. Bu ivme, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yüksek senaryolu büyüme tahminleri ile uyumlu ilerliyor.

EPDK'nın 2024 tahmin raporuna göre yüksek senaryoda 2025 sonunda 361 bin 893, 2030'da 1 milyon 679 bin 600, 2035'te de 4 milyon 214 bin 273 elektrikli araç trafikte olacak. Bu veriler, Türkiye'nin elektrikli mobilite dönüşümünde hız kesmeyen bir ivmeye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Soket sayısı yüzde 49 arttı

2024 Kasım başı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 24 bin 426 şarj soketi bulunurken, bunun 9 bin 379'u DC (hızlı şarj) soketlerinden oluşuyordu. 2025 Kasım'da ise toplam soket sayısı 36 bin 362'ye, DC soket sayısı ise 15 bin 652'ye yükseldi. Böylece son bir yılda toplam soket sayısı yüzde 49, DC soket sayısı ise yüzde 67 oranında artış gösterdi. DC soketlerin toplam içindeki payı da yüzde 38'den yüzde 43'e çıktı. Verilere göre soketlerin en yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir olarak sıralandı. Bu tablo, uzun yol ve yüksek güç ihtiyacını karşılayan hızlı şarj yatırımlarının önceliklendirildiğini gösterdi.

"Geleceğin değil, bugünün gerçeği"

Türkiye'de elektrikli mobilitenin artık bir geleceğin değil, bugünün gerçeği olduğunu gördüklerini aktaran En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Araç sayısındaki hızlı artış, şarj altyapısının da aynı hızla ve sağlıklı bir planlamayla büyümesini zorunlu kılıyor. Biz En Yakıt olarak; yüksek erişilebilirlik, güçlü müşteri desteği ve güvenilir lokasyon stratejimizle bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Hedefimiz, sadece şarj cihazı kurmak değil; kullanıcıların her seyahatinde sorunsuz, hızlı ve güven veren bir deneyim sunmak. Türkiye, elektrikli araç ekosisteminde önemli bir ekonomik ve teknolojik dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümün aktif bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

