Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketiminde Günlük Veriler Açıklandı

Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 776 bin 764 megavatsaat, tüketim ise 767 bin 727 megavatsaat olarak kaydedildi. Elektrik üretiminde en yüksek payı ithal kömür santralleri aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 849 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 594 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 366 megavatsaat elektrik ihracatı, 329 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi


