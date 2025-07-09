Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 130 bin 113 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 119 bin 97 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim saat 15.00'te gerçekleşirken, doğal gaz santralleri üretimde en önde yer aldı.

????? Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 130 bin 113 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 97 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 299 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 294 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 130 bin 113 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 119 bin 97 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 131 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Abdullah Öcalan'dan yeni fotoğraf

Öcalan'ın yeni fotoğrafı yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı

Direksiyonun başındaki gören sürücü bir daha baktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.